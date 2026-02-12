Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Raubdelikte in Hagen - Pfefferspray gegen Opfer eingesetzt

Hagen (ots)

Am Mittwoch (11.02.2026) kam es in der Innenstadt sowie in Hohenlimburg zu jeweils einem Raubdelikt, bei denen die Täter Pfefferspray einsetzten.

Gegen 18:40 Uhr traf sich ein 29-Jähriger im Buchenweg mit zwei vermeintlichen Interessenten, um sein Mobiltelefon zu verkaufen. Er hatte dieses zuvor über eine Internetplattform angeboten. Die Unbekannten forderten ihn auf, die PIN des Handys zu nennen. Als der 29-Jährige dies verweigerte, sprühten die Täter ihm Pfefferspray ins Gesicht. Anschließend flüchteten sie mit dem geraubten iPhone 16 Pro. Das Opfer beschrieb die Täter als südländisch aussehend und etwa 20 Jahre alt. Einer der Männer war circa 1,80 Meter groß und trug einen schwarzen Jogginganzug. Der zweite Täter war circa 1,70 Meter groß, kräftiger als der erste und ebenfalls mit einem schwarzen Jogginganzug bekleidet. Beide sprachen recht gutes Deutsch. Einer trug weiße Sneaker.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich etwa eine Stunde später in der Badstraße. Dort wartete eine 27-Jährige an einer Bushaltestelle, als sie von einem Jungen angesprochen wurde, der nach der Uhrzeit fragte. Unmittelbar danach sprühte er ihr Reizgas ins Gesicht. Anschließend flüchteten mehrere Personen vom Tatort. Die Geschädigte beschrieb diese als südeuropäisch aussehend und etwa 14 bis 16 Jahre alt. Nachdem ihr eine unbekannte Person Wasser zum Spülen der Augen gereicht hatte, stellte die Hagenerin fest, dass ihr Mobiltelefon (iPhone 16) fehlte.

In beiden Fällen führte die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nicht zur Festnahme der Täter. Die Beamten fertigten Strafanzeigen und ergänzende Berichte zu verdächtigen Personen.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331 986 2066 entgegen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell