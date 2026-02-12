Polizei Hagen

POL-HA: Schlägerei auf Supermarktparkplatz - Vier Männer gehen nach verbalem Streit aufeinander los

Hagen-Mitte (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer gerieten am Mittwochabend (11.02.2026) auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Innenstadt mit einem 33-jährigen und einem 28-jährigen Mann aneinander. Zwischen einem der beiden Unbekannten und den zwei weiteren Männern hatte sich zuvor in einem Supermarkt im Schwenke-Zentrum eine verbale Auseinandersetzung entwickelt. Als die Beteiligten auf dem Parkplatz vor dem Geschäft erneut aufeinandertrafen und der weitere Unbekannte hinzukam, entwickelte sich eine Schlägerei. Ein Zeuge erkannte die Situation und versuchte, die Parteien voneinander zu trennen. Daraufhin flüchteten die Unbekannten in Richtung Wehringhausen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach ihnen verlief ohne Erfolg. Wie sich später herausstellte, kannten sich die Männer und waren in den vergangenen Tagen bereits verbal aneinandergeraten. Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren ein und übergaben die weiteren Ermittlungen an die Kripo. (sen)

