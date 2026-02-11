PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Häusliche Gewalt: 43-jähriger Ex-Partner erhält Anzeige und Rückkehrverbot

Hagen-Mitte (ots)

Ein 43 Jahre alter Mann bedrohte seine Ex-Partnerin und stellte ihr nach. Während der jahrelangen Beziehung mit dem Mann kam es bereits zu zahlreichen körperlichen Angriffen. Seit der Trennung vor rund sieben Monaten nahmen die aggressiven Taten gegen die getrenntlebende Ex-Partnerin zu. Er stalkte sie und suchte mehrfach ihre Wohnanschrift sowie ihre Arbeitsstätte auf. Zudem drohte er ihr mit dem Tode.

Am Dienstag (10.02.2026) erschien die Frau schließlich auf einer Hagener Polizeiwache und brachte die Vorkommnisse richtigerweise zur Anzeige. Der 43-Jährige, mit dem sie zum aktuellen Zeitpunkt noch verheiratet ist, erhielt ein 14-tägiges Rückkehrverbot für die Wohnung und den Bereich vor dem Wohnhaus. Zudem erklärten die Einsatzkräfte ihr, dass sie ein Annäherungsverbot beantragen kann.

Werden auch Sie Opfer von häuslicher Gewalt? Dann melden Sie die Vorfälle der Polizei oder wenden Sie sich an das kostenlose Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" unter der Telefonnummer 116 016 oder das Hilfetelefon "Gewalt an Männern" unter 0800 123 9900.

Darüber hinaus steht Ihnen das Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz der Polizei Hagen bei Fragen und für Beratungen unter der Rufnummer 02331 986-3659 /-3654 zur Verfügung. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

