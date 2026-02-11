Polizei Hagen

POL-HA: Diebstahl auf Tankstellengelände: Unbekannte stehlen Münzgeld aus Staubsauger-Automaten

Hagen-Eckesey (ots)

Auf einem Tankstellengelände an der Becheltestraße brachen unbekannte Personen am frühen Dienstagmorgen (10.02.2026) mehrere Staubsauger-Automaten auf und stahlen Münzgeld. Die Täter begaben sich um etwa 3.30 Uhr mit einem Dacia Lodgy in den rückwärtigen Bereich des Geländes. Dort öffneten die Täter die Automaten auf gewaltsame Art und Weise und entnahmen das darin befindliche Kleingeld. Anschließend flüchteten sie mit dem Auto in unbekannte Richtung. Mehrere Stunden später stellten Mitarbeiter den Diebstahl fest und verständigten die Polizei. Die eingesetzten Beamten ermittelten Videoaufnahmen, die die Tat aufgezeichnet hatten. Das darauf ersichtliche Kennzeichen, das an dem Dacia angebracht war, erwies sich als gestohlen. Weitere kriminalpolizeiliche Ermittlungen dauern an. Hinweise, die die Ermittlungen unterstützen können, nimmt die Polizei Hagen jederzeit telefonisch unter der 02331 986 2066 entgegen. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell