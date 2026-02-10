PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Ankündigung: Fahrradbörse 2026 findet am 08. März 2026 in der Jugendverkehrsschule statt

Hagen (ots)

Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine Fahrradbörse. Sie findet am Sonntag, 08. März 2026, in der Jugendverkehrsschule Hagen am Ischelandteich (Am Sportpark 60, 58097 Hagen) statt. Unterstützt wird die Börse, die von 10 Uhr bis 12 Uhr geöffnet ist, von der Verkehrssicherheitsberatung der Polizei Hagen.

Interessierte Besucherinnen und Besucher haben die Gelegenheit, gebrauchte Fahrräder zu kaufen, zu verkaufen oder zu tauschen. Die Fahrradbörse richtet sich ausschließlich an Privatpersonen - gewerbliche Händler sind nicht zugelassen.

Aus Sicherheitsgründen gilt: Kinder dürfen in der Jugendverkehrsschule - auch für kurze Probefahrten - nur mit Fahrradhelm fahren. Wer ein Fahrrad ausprobieren oder erwerben möchte, sollte daher unbedingt einen passenden Helm mitbringen.

Alle Fahrradinteressierten sind herzlich eingeladen, vorbeizuschauen, sich umzusehen und das passende Rad zu finden. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

