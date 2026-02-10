Polizei Hagen

POL-HA: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Weißer Mercedes überholt in unübersichtlicher Kurve

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Am Montag (09.02.2026) fuhr ein 55-Jähriger gegen 11:45 Uhr die Berchumer Straße aus Richtung Sauerlandstraße in Richtung Feithstraße entlang. Nach der Einmündung zur Flensburger Straße verläuft die Fahrbahn kurvig. Hier kam dem Hagener, auf seiner Fahrspur, ein weißer Mercedes-SUV mit hoher Geschwindigkeit entgegen. Er überholte offensichtlich andere Fahrzeuge im Kurvenbereich auf der Gegenfahrbahn. Nur durch eine Vollbremsung konnte der 55-Jährige einen Unfall verhindern. Der Mercedes konnte im letzten Moment wieder auf seine Fahrspur wechseln und fing hier noch an zu schlingern. Anschließend entfernte sich der Mercedes. Der 55-Jährige suchte eine Polizeiwache auf und brachte den Vorfall zur Anzeige. Das Hagener Verkehrskommissariat nimmt Zeugenhinweise zu dem Vorfall unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

