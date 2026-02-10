PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrskontrolle führt zu Strafanzeigen gegen zwei Männer aus Duisburg

Hagen-Mitte (ots)

Nach einer Verkehrskontrolle am Sparkassen-Karree muss sich ein 35-jähriger Mann wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Am Montag (09.02.) befuhr er mit einem Opel die Körnerstraße in Fahrtrichtung der Hagener Innenstadt. Polizisten stoppten den Duisburger, nachdem sie auf ihn aufmerksam geworden waren. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass der 35-Jährige aktuell keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Der Duisburger hatte behauptet, seine gesamten Ausweisdokumente sowie seinen Führerschein in seiner Wohnung vergessen zu haben. Ihm wurde die Weiterfahrt und das Führen von Kraftfahrzeugen jeglicher Art untersagt. Der Halter des Opel befand sich ebenfalls im Fahrzeug. Er saß unangeschnallt auf der Rückbank. Der Mann, der ebenfalls in Duisburg wohnt, erhielt eine Strafanzeige, da er zuließ, dass sich der 35-Jährige ans Steuer setzte, obwohl er keinen Führerschein besitzt. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

  • 10.02.2026 – 10:00

    POL-HA: Diebstahl aus Firmenfahrzeug - Hinweise erbeten

    Hagen-Boele (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitag (06.02.2026) gegen 12.30 Uhr und Montag (09.02.2026) gegen 13 Uhr brachen unbekannte Personen in ein Firmenfahrzeug ein, das in der Steinhausstraße abgestellt war. Der Halter des Mercedes-Benz Sprinter parkte den Van auf Höhe der Hausnummer 99 und stellte bei seiner Rückkehr fest, dass eine Vielzahl an Werkzeugen aus dem Wagen gestohlen worden war. Der Mann hatte im

