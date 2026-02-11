Polizei Hagen

POL-HA: Erfolg bei gemeinsamen Kontrollen von Ordnungsdienst und Polizei

Hagen (ots)

Am Dienstag (10.02.2026) führten Einsatzkräfte der Polizei gemeinsam mit dem SOD der Stadt Hagen Personen- und Fahrzeugkontrollen sowie Gewerbekontrollen durch. Im Bereich des Bodelschwinghplatzes kontrollierten die Kräfte mehrere Personen. Die Kontrollen verliefen ohne Beanstandungen. Im Nahbereich fanden die Einsatzkräfte jedoch einen Personalausweis sowie weitere Dokumente, die polizeilich ausgeschrieben waren. Die Unterlagen wurden sichergestellt und anschließend an die Besitzerin übergeben. Im Bereich des Bahnhofs stellten Mitarbeitende des SOD im Rahmen einer Gewerbekontrolle fest, dass ein Angestellter im Kassenbereich zwei Holzschläger griffbereit als vermeintliches Verteidigungsmittel bereithielt. Der Verstoß wurde durch das Ordnungsamt geahndet. Darüber hinaus trafen Polizeikräfte eine Person an, die angab, kurz zuvor vier Druckverschlussbeutel Marihuana bei einem 44-jährigen Mann gekauft zu haben. Der Tatverdächtige wurde im Nahbereich angetroffen. Gegen ihn wurde ein Bereichsbetretungsverbot für den Hagener Bahnhofsbereich ausgesprochen. Zudem wurden zwei Strafanzeigen wegen des unerlaubten Aufenthalts vorgelegt. Parallel durchgeführte Gewerbekontrollen des SOD in Altenhagen ergaben kleinere Mängel, unter anderem versperrte Fluchtwege, eine fehlende Ausschanklizenz sowie einen abgelaufenen Feuerlöscher. Die Feststellungen wurden dokumentiert und dem zuständigen Gewerbeamt gemeldet. Weitere Kontrollen werden auch in Zukunft folgen. (hir)

