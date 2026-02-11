Polizei Hagen

POL-HA: Aufmerksame Zeugin meldet Unfallflucht

Hagen-Wehringhausen (ots)

Auf dem Parkplatz des Krankenhauses in Wehringhausen beobachtete eine aufmerksame Zeugin am Dienstag (10.02.2026) eine Verkehrsunfallflucht. Die 49-Jährige hielt sich gegen 11.20 Uhr auf dem Parkdeck an der Grünstraße auf und sah, wie der Fahrer eines Opel Zafira mit seinem Wagen gegen einen geparkten Seat Alhambra stieß. Sie sprach den Fahrer, der in Begleitung einer Frau war, auf den entstandenen Schaden an und erklärte, dass die Polizei verständigt werden müsse. Anschließend verließ die Zeugin den Parkplatz und erkundigte sich später telefonisch bei der Polizei, ob der Unfall gemeldet worden war. Dies wurde verneint, weshalb sie den Sachverhalt schilderte und Angaben zum Kennzeichen des Unfallverursachers machte. Die Beamten fertigten eine Unfallanzeige an und ermitteln nun gegen den Fahrer. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell