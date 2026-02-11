PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Aufmerksame Zeugin meldet Unfallflucht

Hagen-Wehringhausen (ots)

Auf dem Parkplatz des Krankenhauses in Wehringhausen beobachtete eine aufmerksame Zeugin am Dienstag (10.02.2026) eine Verkehrsunfallflucht. Die 49-Jährige hielt sich gegen 11.20 Uhr auf dem Parkdeck an der Grünstraße auf und sah, wie der Fahrer eines Opel Zafira mit seinem Wagen gegen einen geparkten Seat Alhambra stieß. Sie sprach den Fahrer, der in Begleitung einer Frau war, auf den entstandenen Schaden an und erklärte, dass die Polizei verständigt werden müsse. Anschließend verließ die Zeugin den Parkplatz und erkundigte sich später telefonisch bei der Polizei, ob der Unfall gemeldet worden war. Dies wurde verneint, weshalb sie den Sachverhalt schilderte und Angaben zum Kennzeichen des Unfallverursachers machte. Die Beamten fertigten eine Unfallanzeige an und ermitteln nun gegen den Fahrer. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 11.02.2026 – 10:25

    POL-HA: Häusliche Gewalt: 43-jähriger Ex-Partner erhält Anzeige und Rückkehrverbot

    Hagen-Mitte (ots) - Ein 43 Jahre alter Mann bedrohte seine Ex-Partnerin und stellte ihr nach. Während der jahrelangen Beziehung mit dem Mann kam es bereits zu zahlreichen körperlichen Angriffen. Seit der Trennung vor rund sieben Monaten nahmen die aggressiven Taten gegen die getrenntlebende Ex-Partnerin zu. Er stalkte sie und suchte mehrfach ihre Wohnanschrift sowie ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 09:05

    POL-HA: Erfolg bei gemeinsamen Kontrollen von Ordnungsdienst und Polizei

    Hagen (ots) - Am Dienstag (10.02.2026) führten Einsatzkräfte der Polizei gemeinsam mit dem SOD der Stadt Hagen Personen- und Fahrzeugkontrollen sowie Gewerbekontrollen durch. Im Bereich des Bodelschwinghplatzes kontrollierten die Kräfte mehrere Personen. Die Kontrollen verliefen ohne Beanstandungen. Im Nahbereich fanden die Einsatzkräfte jedoch einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren