Polizei Hagen

POL-HA: Fußgängerin beim Überqueren der Straße von Auto erfasst und leicht verletzt

Hagen-Mitte (ots)

Als eine 61-jährige Hagenerin am Mittwoch (11.02.) gegen 9 Uhr den Kreuzungsbereich Neumarktstaße/Ecke Bahnhofstraße zu Fuß passierte und die Straße überquerte, stieß sie mit einem Auto zusammen. Ein 21-Jähriger fuhr zu dieser Zeit mit einem Renault aus Richtung der Elberfelder Straße kommend über die Neumarkstraße. Auf Höhe der Kreuzung zur Bahnhofstraße wollte er in diese einbiegen. Der Dortmunder leitete eine Gefahrenbremsung ein, als die 61-Jährige auf die Fahrbahn trat. Er konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Die Fußgängerin erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (arn)

