Polizei Hagen

POL-HA: 24-Jähriger muss nach nächtlicher Verkehrskontrolle Blutprobe abgeben

Hagen-Mitte (ots)

Ein 24 Jahre alter Dortmunder wurde in der Nacht auf Donnerstag (12.02.2026) mit seinem Ford Transit von Einsatzkräften der Polizei kontrolliert. Sie hielten ihn um circa 0.10 Uhr in der Hochstraße an. Im Zuge der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein freiwilliger Drogenvortest wies ein positives Ergebnis nach, weshalb der 24-Jährige zwecks Blutprobenentnahme zur Polizeiwache gebracht wurde. Die Beamten untersagten ihm im Anschluss das Führen von Kraftfahrzeugen bis zum vollständigen Abbau der Betäubungsmittel und fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. (rst)

