POL-HA: Polizeibekannter Mann versucht sich hinter Anzeigetafel zu verstecken

Hagen-Mitte (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung sah am Mittwoch (11.02.) einen polizeibekannten Mann, der sich um 13.35 Uhr am Berliner Platz aufhielt. Der Dortmunder versteckte sich vergeblich hinter einer Anzeigetafel, nachdem er die Beamten bemerkte. Als die Polizisten an ihn herantraten, ließ er schnell einen Klarsichtbeutel fallen, in dem sich 26 Druckverschlusstütchen mit Cannabis befanden. Der 29-Jährige, der bereits mehrfach gegen das Konsumcannabisgesetz sowie gegen das Betäubungsmittelgesetz verstieß, und auch als Betäubungsmittelhändler polizeilich in Erscheinung trat, gab an, dass Cannabis bei einem anderen Mann gekauft zu haben. Er habe die Betäubungsmittel für den eigenen Konsum für eine Party gekauft. Der 29-Jährige erhielt ein Bereichbetretungsverbot, da er die Betäubungsmittelkriminalität im Bahnhofsbereich fördert. Die Polizisten stellten das Cannabis sicher und fertigten eine Strafanzeige. (arn)

