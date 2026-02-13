PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Schlagstock einer 15-Jährigen beschlagnahmt

Hagen-Wehringhausen (ots)

Zwecks Personalienfeststellung einer Jugendlichen riefen Mitarbeitende der Hagener Straßenbahn am Donnerstag (12.02.2026) Polizeibeamte in die Buscheystraße. Als die Einsatzkräfte zur Unterstützung erschienen und die Minderjährige durchsuchten, stellten sie in ihrer Handtasche einen verbotenen Teleskopschlagstock fest. Das Mädchen gab an, dass sie den Stock zur Selbstverteidigung mitführt. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten ihn und brachten die Jugendliche zu ihrer Wohnanschrift. Dort konnte der Ausweis der 15-Jährigen eingesehen und sie an ihre Eltern übergeben werden. (rst)

