FW-EN: Hilflose Person in Wohnung -Nachbarin ermöglicht Zugang - Tierrettung und Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag

Herdecke (ots)

Am späten Montagabend wurde die Feuerwehr um 23:49 Uhr zu einer hilflosen Person in einer Wohnung in der Gartenstraße alarmiert.

Beim Eintreffen gestaltete sich die Lage zunächst unübersichtlich, da sich der Zugang zur betroffenen Wohnung nicht an der Straßenseite, sondern auf der Rückseite des Gebäudes befand.

Der Rettungsdienst konnte mithilfe eines von einer Nachbarin übergebenen Wohnungsschlüssels Zugang zur Wohnung im ersten Obergeschoss erlangen.

Die betroffene Person wurde hilflos in der Wohnung vorgefunden. Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst abschließend durch eine Tragehilfe.

Am Dienstag wurde die Feuerwehr ab 16 Uhr zu einer Tierrettung an der Ruhr und zu einem Verkehrsunfall auf dem Herdecker Bach alarmiert. Bei beiden Einsatzstelle musste die Feuerwehr jedoch nicht tätig werden.

