LPI-J: Betrügerischer Anruf

Jena (ots) - Eine 21-Jährige fuhr am Mittwochnachmittag mit ihrem Auto hinter einer ebenfalls 21-Jährigen, entlang des Fürstengrabens in Jena. Die vordere Fahrerin verzögerte ihre Fahrt, was die andere junge Frau mutmaßlich übersah. Sie fuhr auf, dass vor ihr befindliche Fahrzeug auf. Bei dem Aufprall wurde das Fahrzeug in der Art beschädigt, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Glücklicherweise wurde bei der Kollision niemand verletzt. Rückfragen bitte ...

mehr