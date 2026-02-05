PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrügerischer Anruf

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kahla: Eine 84-Jährige aus Kahla erhielt am Mittwochvormittag einen dubiosen Anruf. Angeblich wären auf einer Verkaufsplattform zwei Laptops von ihr gekauft worden. Der Anrufer versuchte nun das Vertrauen der Dame zu gewinnen. Da diese jedoch noch nie diese Plattform nutzte, reagierte sie einzig richtig und beendete das Gespräch. Ziel des mutmaßlichen Betrügers war es, sensible Daten zu erlangen. Informierte Polizeibeamte leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Betrug ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

