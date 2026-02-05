Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrten unter Einfluss von Drogen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg/Hermsdorf: Polizeibeamte der Polizeiinspektion Saale-Holzland haben am Mittwochmorgen gleich zwei Fahrer unter Einfluss von Cannabis festgestellt. Zunächst wurde ein 38-Jähriger in Hermsdorf kontrolliert. Nur knapp eine Stunde später kontrollierten die Beamten noch einen 35-Jährigen in Eisenberg. Bei beiden Fahrern war ein Vortest auf Cannabis positiv. Die Personen wurden jeweils in ein Krankenhaus für eine Blutentnahme gebracht. Sie erwartet nun jeweils ein Bußgeldverfahren und ein Fahrverbot.

