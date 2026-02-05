PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Junger Hirsch in Zaun verheddert

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In der Nähe von Bürgel meldeten Anwohner am Mittwochvormittag einen Hirsch, welcher sich in einem Weidezaun verheddert hatte. Da zunächst der zuständige Jagdpächter nicht erreicht werden konnte, überprüfte der örtliche Kontaktbereichsbeamte die Meldung. Er konnte das Tier entdecken. Doch eine Gefahrloste Befreiung des Tieres war zunächst nicht möglich. Zwei nun dazugekommene Jagdpächter entschieden sich, dass Tier zu befreien. Dazu warteten sie zunächst darauf, dass das Tier sich beruhigte. Anschließend konnten sie das Tier unverletzt bergen und in die Freiheit entlassen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

