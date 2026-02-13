PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer schmeißt Straßenschilder und Absperrungen auf die Straße und greift Polizisten an

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Donnerstag (12.02.) trafen Polizisten kurz vor Mitternacht auf der Boeler Straße auf einen polizeibekannten Hagener. Der 28-Jährige hatte zuvor diverse temporär aufgestellte Straßenschilder und Absperrungen auf die Straße geworfen. Als die Streifenwagenbesatzung das Gespräch mit ihm führte, trat er mehrfach in Richtung eines Beamten und begleitete seine Versuche mit diversen Beleidigungen. Unter anderem äußerte er gegenüber den Einsatzkräften, dass diese alle "Hurensöhne" seien und er deren Mütter "ficken" werde. Sie seien "Hundesöhne" und sollten sich "selber ficken gehen". Der 28-Jährige steigerte seine Aggressionen, sodass ihm die Beamten Handfesseln anlegten. Hiergegen sperrte er sich massiv mit weiteren Tritten. Während er fixiert wurde, griff der Mann zudem nach dem Reizstoffsprühgerät eines Polizisten. Der Hagener wurde in das Polizeigewahrsam gebracht. Auch während der Fahrt leistet er weiter Widerstand, trat in Richtung eines Beamten und spuckte in dessen Richtung. Der Randalierer muss sich wegen tätlichen Angriffs, Beleidigung und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr verantworten und erhielt eine Strafanzeige. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 10:15

    POL-HA: Zeugen gesucht: Tresor mit Flex geöffnet

    Hagen-Boele (ots) - In der Zeit von 8 Uhr bis 13 Uhr verschafften sich am Donnerstag (12.02.) bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus nahe der Bezirkssportanlage in Helfe. Die Einbrecher durchsuchten das Haus nach Wertsachen. Im Dachgeschoss flexten sie einen Safe auf, aus dem sie einen fünfstelligen Bargeldbetrag entwendeten. Die Tat dürfte zu einer deutlichen Geräuschentwicklung geführt haben. ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 09:00

    POL-HA: Mann versucht, Rubbellose einzulösen, und wird als Ladendieb erkannt

    Hagen-Vorhalle (ots) - In einem Kiosk in der Schwerter Straße wollte ein 42-Jähriger am Donnerstag (12.02.) Rubbellose einlösen. Als er das Geschäft gegen 15.45 Uhr betrat, erkannte eine Mitarbeiterin den Mann. Sie konnte sich daran erinnern, dass der 42-Jährige zwei Tage zuvor Lose entwendet hatte. Nach Eintreffen der Polizei gab er zu, den zurückliegenden ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 08:01

    POL-HA: Schlagstock einer 15-Jährigen beschlagnahmt

    Hagen-Wehringhausen (ots) - Zwecks Personalienfeststellung einer Jugendlichen riefen Mitarbeitende der Hagener Straßenbahn am Donnerstag (12.02.2026) Polizeibeamte in die Buscheystraße. Als die Einsatzkräfte zur Unterstützung erschienen und die Minderjährige durchsuchten, stellten sie in ihrer Handtasche einen verbotenen Teleskopschlagstock fest. Das Mädchen gab an, dass sie den Stock zur Selbstverteidigung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren