POL-HA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hagen und der Polizei Hagen - Getötete Frau in Einfamilienhaus in Ennepetal aufgefunden

Ennepetal/Hagen (ots)

In den Nachmittagsstunden des 12.02.2026 hat ein Mann nach derzeitigem Ermittlungsstand nach seiner Rückkehr von der Arbeit seine 55-jährige Ehefrau leblos im Schlafzimmer des gemeinsamen Hauses in der Buchenstraße in Ennepetal aufgefunden. Durch die alarmierten Einsatzkräfte wurde der Tod der Frau festgestellt. Eine am 13.02.2026 durchgeführte Obduktion hat ergeben, dass die 55-Jährige Opfer eines Tötungsdelikts geworden ist. Eine Mordkommission der Polizei Hagen wurde eingerichtet und hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern an. Weitergehende Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden. (sch)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

