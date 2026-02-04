Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unbekannter greift Fußgänger an

Erfurt (ots)

Gestern Nachmittag (03.02.2026) kam es in Erfurt zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 46-jähriger Mann war gegen 15:30 Uhr zu Fuß auf dem Platz der Völkerfreundschaft unterwegs gewesen, als er von einem unbekannten Mann angegriffen wurde. Der Täter stellte dem 46-Jährigen zunächst ein Bein. Nachdem er zu Fall gekommen war, schlug er ihm mit einem unbekannten Gegenstand ins Gesicht. Der Geschädigte wurde durch den Angriff verletzt und musste medizinisch behandelt werden. Die Polizei sicherte Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell