Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl aus Hyundai

Erfurt (ots)

Wie der Polizei heute Morgen (04.02.2026) bekannt wurde, brach ein Unbekannter heute Nacht ein Auto im Erfurter Stadtteil Brühlervorstadt auf. Ein Zeuge beobachtete einen Mann, der um 03:35 Uhr zunächst die Seitenscheibe des Hyundai einschlug, um in der weiteren Folge Bargeld aus diesem zu stehlen. Es wurden Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Die Polizei weist darauf hin, bei der Beobachtung von Straftaten oder verdächtigen Situationen umgehend den Notruf 110 zu verständigen. Jede Meldung hilft, Straftaten aufzuklären und weitere Taten zu verhindern. (SO)

