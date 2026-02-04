PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl aus Hyundai

Erfurt (ots)

Wie der Polizei heute Morgen (04.02.2026) bekannt wurde, brach ein Unbekannter heute Nacht ein Auto im Erfurter Stadtteil Brühlervorstadt auf. Ein Zeuge beobachtete einen Mann, der um 03:35 Uhr zunächst die Seitenscheibe des Hyundai einschlug, um in der weiteren Folge Bargeld aus diesem zu stehlen. Es wurden Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Die Polizei weist darauf hin, bei der Beobachtung von Straftaten oder verdächtigen Situationen umgehend den Notruf 110 zu verständigen. Jede Meldung hilft, Straftaten aufzuklären und weitere Taten zu verhindern. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 07:20

    LPI-EF: Polizeibekannter Mann führt Anscheinswaffe mit sich

    Sömmerda (ots) - In der Nacht zu Dienstag erwischten Polizisten in Sömmerda einen polizeibekannten Mann, der eine Anscheinswaffe mitführte. Der 44-jährige war um 01:00 Uhr in der Frohndorfer Straße unterwegs gewesen, als er durch die Beamten angesprochen wurde. Er führte in seinem Rucksack zugriffsbereit eine schwarze Kunststoffpistole mit. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 14:18

    LPI-EF: Zeugenaufruf nach Unfallflucht im Landkreis Sömmerda

    Landkreis Sömmerda (ots) - Am 31.01.2026 ereignete sich im Landkreis Sömmerda gegen 19:20 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Ein Unbekannter befuhr mit seinem Renault die Bundesstraße von Straußfurt in Richtung Gebesee. Am Bahnübergang bei Vehra kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, beschädigte ein Verkehrsschild und verunglückte ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 14:17

    LPI-EF: Diebe trinken Bier in Kleingartenanlage

    Erfurt (ots) - Wie der Polizei gestern (02.02.2026) mitgeteilt wurde, hatten es Einbrecher in den vergangenen Tagen auf eine Kleingartenanlage im Erfurter Stadtteil Daberstedt abgesehen. Im Tatzeitraum vom 27.01.2026 bis 02.02.2026 brachen Unbekannte in mehrere Gartenlauben in der Wilhelm-Busch-Straße ein. Gestohlen haben die Täter nichts, allerdings tranken sie zwei Bierflaschen aus und flüchteten anschließend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren