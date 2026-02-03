Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Unfallflucht im Landkreis Sömmerda

Landkreis Sömmerda (ots)

Am 31.01.2026 ereignete sich im Landkreis Sömmerda gegen 19:20 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Ein Unbekannter befuhr mit seinem Renault die Bundesstraße von Straußfurt in Richtung Gebesee. Am Bahnübergang bei Vehra kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, beschädigte ein Verkehrsschild und verunglückte auf den Bahndamm. Anschließend entfernte der Unbekannte die Kennzeichentafeln vom Renault, ließ das Auto zurück und flüchtete unerkannt vom Unfallort. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Fahrer und seiner Flucht machen kann. Möglicherweise wurde der Flüchtige durch einen anderen Autofahrer "per Anhalter" mitgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Sömmerda (Tel.: 0361/ 5743-25100) unter Angabe der Vorgangsnummer 0026910 entgegen. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell