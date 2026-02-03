Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizei beendet Trunkenheitsfahrten

Erfurt (ots)

Gestern (02.02.2026) erwischten Polizisten in Erfurt zwei Verkehrssünder. Den Anfang machte ein 29-Jähriger um 09:50 Uhr in der Meienbergstraße. Der Mann war mit einem E-Scooter unterwegs gewesen, als er durch eine Streifenbesatzung gestoppt wurde. Ein Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis auf den Konsum von Cannabis. Gegen 20:00 Uhr kontrollierten Polizisten in der Hugo-John-Straße einen 56-jährigen Hyundai-Fahrer und dessen Auto im Rahmen einer Verkehrskontrolle. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von mehr als 0,7 Promille. Den beiden Männern wurde die Weiterfahrt untersagt. Sie müssen sich nun in Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten und mit einer Geldbuße in Höhe von mindestens 500 Euro, Punkten in Flensburg sowie einem Fahrverbot rechnen. (SO)

