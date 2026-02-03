Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Haftbefehle vollstreckt

Erfurt (ots)

Gestern (02.02.2026) wurden in Erfurt drei Haftbefehle vollstreckt. Polizisten konnten kurz nach 09:00 Uhr einen 27-jährigen Mann festnehmen. Gegen ihn lag ein Vollstreckungshaftbefehl wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen in Höhe von knapp 3.500 Euro vor. Der polizeibekannte Mann konnte den geforderten Geldbetrag begleichen und blieb somit auf freiem Fuß. Anders erging es einer 31-jährigen Frau gegen 12:00 Uhr. Da sie ihre Geldstrafe in Höhe von knapp 3.900 Euro nicht begleichen konnte, wurde sie durch Polizisten festgenommen und in ein Gefängnis gebracht. Auch ein 44-jähriger Mann wurde gegen 16:10 Uhr festgenommen und musste folglich seine Haft antreten. Ihn erwarten nun sechs Monate Freiheitsstrafe wegen einem Diebstahl. (SO)

