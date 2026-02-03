PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Haftbefehle vollstreckt

Erfurt (ots)

Gestern (02.02.2026) wurden in Erfurt drei Haftbefehle vollstreckt. Polizisten konnten kurz nach 09:00 Uhr einen 27-jährigen Mann festnehmen. Gegen ihn lag ein Vollstreckungshaftbefehl wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen in Höhe von knapp 3.500 Euro vor. Der polizeibekannte Mann konnte den geforderten Geldbetrag begleichen und blieb somit auf freiem Fuß. Anders erging es einer 31-jährigen Frau gegen 12:00 Uhr. Da sie ihre Geldstrafe in Höhe von knapp 3.900 Euro nicht begleichen konnte, wurde sie durch Polizisten festgenommen und in ein Gefängnis gebracht. Auch ein 44-jähriger Mann wurde gegen 16:10 Uhr festgenommen und musste folglich seine Haft antreten. Ihn erwarten nun sechs Monate Freiheitsstrafe wegen einem Diebstahl. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 14:15

    LPI-EF: Gestohlener E-Scooter sichergestellt

    Landkreis Sömmerda (ots) - Montagmittag (02.02.2026) haben Polizisten im Landkreis Sömmerda einen gestohlenen E-Scooter sichergestellt. Ein 43-jähriger Mann war gegen 12:30 Uhr mit dem Scooter in der Thomas-Müntzer Straße in Elxleben unterwegs gewesen, als er in eine Verkehrskontrolle geriet. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Roller im Dezember 2025 in Erfurt gestohlen und folglich zur Fahndung ausgeschrieben ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 14:14

    LPI-EF: Verkehrskontrolle endet mit zahlreichen Anzeigen

    Erfurt (ots) - Gestern Abend (02.02.2026) endete die Autofahrt eines 24-Jährigen in Erfurt mit weitreichenden Folgen. Der Mann war mit seinem Skoda in der Heyderstraße unterwegs gewesen, als er um 21:40 Uhr in eine Verkehrskontrolle geriet. Der polizeibekannte Herr war nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis auf den Konsum von Cannabis, Kokain sowie Opiaten. Zudem waren an dem ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 16:05

    LPI-EF: Hundehalter meldet sich bei der Polizei

    Erfurt (ots) - Der Halter des am heutigen Nachmittag aufgegriffenen Hundes hat sich bei der Polizei gemeldet. Ihm war der Hund auf der Gassirunde im Steiger entwischt und zunächst nicht mehr auffindbar gewesen. Zwischenzeitlich wurde das Tier von der Polizei eingefangen und in die Obhut des Erfurter Tierheims gebracht. Dort werden Hund und Herrchen wieder zusammengeführt. (SO) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren