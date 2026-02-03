PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Autos in Erfurt zerkratzt

Erfurt (ots)

In den vergangenen Tagen wurden in Erfurt zwei Autos beschädigt. Im Tatzeitraum von Mittwoch (28.01.2026) bis gestern (02.02.2026) zerkratzen Unbekannte die rechte Fahrzeugseite eines Seat und schlugen zudem eine Seitenscheibe ein. Das Auto war zur Tatzeit in der Leipziger Straße abgestellt gewesen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Im Tatzeitraum von Sonntag (01.02.2026) bis gestern machten sich Unbekannte an einem Opel in der Windthorststraße zu schaffen. Die Täter zerkratzten hier die vordere und hintere Tür der Fahrerseite. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, ist u. a. Gegenstand der Ermittlungen wegen Sachbeschädigung. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
