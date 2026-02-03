Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe trinken Bier in Kleingartenanlage

Erfurt (ots)

Wie der Polizei gestern (02.02.2026) mitgeteilt wurde, hatten es Einbrecher in den vergangenen Tagen auf eine Kleingartenanlage im Erfurter Stadtteil Daberstedt abgesehen. Im Tatzeitraum vom 27.01.2026 bis 02.02.2026 brachen Unbekannte in mehrere Gartenlauben in der Wilhelm-Busch-Straße ein. Gestohlen haben die Täter nichts, allerdings tranken sie zwei Bierflaschen aus und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort. Sie verursachten auf ihrem Diebeszug Beschädigungen in Höhe von etwa 500 Euro. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)

