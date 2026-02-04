PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizeibekannter Mann führt Anscheinswaffe mit sich

Sömmerda (ots)

In der Nacht zu Dienstag erwischten Polizisten in Sömmerda einen polizeibekannten Mann, der eine Anscheinswaffe mitführte. Der 44-jährige war um 01:00 Uhr in der Frohndorfer Straße unterwegs gewesen, als er durch die Beamten angesprochen wurde. Er führte in seinem Rucksack zugriffsbereit eine schwarze Kunststoffpistole mit. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Kunststoffpistole durfte der Mann behalten, da sich in seinem Rucksack zudem ein zum Transport geeignetes Behältnis befand. Anscheinswaffen dürfen in der Öffentlichkeit nicht geführt werden. Für einen zulässigen Transport müssen sie vollständig ungeladen und in einem verschlossenen Behältnis befördert werden, sodass kein unmittelbarer Zugriff möglich ist. Ein offenes Mitführen, auch im Rucksack oder in der Jackentasche, ist unzulässig. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

