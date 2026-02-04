Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sicher unterwegs bei Eis und Schnee

Erfurt/Landkreis Sömmerda (ots)

In der kalten Jahreszeit erinnert die Polizei daran, vor Fahrtantritt ausreichend Zeit einzuplanen, um das eigene Fahrzeug vollständig von Eis und Schnee zu befreien. Dazu gehören nicht nur die Frontscheibe, sondern auch alle weiteren Scheiben, Außenspiegel, Scheinwerfer, Kennzeichen sowie Dach und Motorhaube. Eine freie Sicht ist Voraussetzung für eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr. Bleiben Schnee und Eis am Fahrzeug zurück, kann dies nicht nur gefährlich werden, sondern auch ein Bußgeld nach sich ziehen. Die Polizei bittet daher alle Verkehrsteilnehmer um Aufmerksamkeit und Rücksicht, für die eigene Sicherheit und die der anderen. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell