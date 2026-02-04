Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Einbruch in Bäckereifiliale
Landkreis Sömmerda (ots)
Gestern Nacht (03.02.2026) wurde in eine Bäckereifiliale in Weißensee eingebrochen. Die Diebe verschafften sich im Tatzeitraum von 19:00 Uhr bis etwa 01:15 Uhr mit Gewalt Zutritt zum Objekt. Im Inneren brachen sie einen Tresor auf und stahlen daraus Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt vom Tatort. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 3.500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und hat Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. (SO)
