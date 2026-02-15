Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall - Fahrzeugführerin verletzt sich leicht nach Kollision

Hagen (ots)

Am späten Samstagnachmittag (14.02.2026) verletzte sich eine 43-jährige Wuppertalerin bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Altenhagen leicht. Der Unfall ereignete sich gegen 18:50 Uhr in der Altenhagener Straße.

Die VW-Fahrerin aus Wuppertal war vom Parkplatz eines örtlichen Supermarktes auf die Altenhagener Straße eingefahren. An einer unübersichtlichen Stelle tastete sie sich zunächst langsam auf die Straße, übersah jedoch den heranfahrenden BMW eines 28-jährigen Mannes aus Hagen. Der Fahrer des BMW konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zu einer Kollision kam.

Durch den Zusammenstoß zog sich die Wuppertalerin leichte Verletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung vor Ort vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Hagener Krankenhaus gebracht. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt. An dem VW der Wuppertalerin brach die linke vordere Achse, weshalb das Fahrzeug abgeschleppt werden musste. Der BMW des Hageners erlitt Schäden an der Front. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Hagen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Der Verkehrsunfall erinnert an die Bedeutung einer besonders vorsichtigen Fahrweise an unübersichtlichen Stellen und bei der Einfahrt auf bevorrechtigte Straßen. (tse)

