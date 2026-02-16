Polizei Hagen

POL-HA: Hoch aggressiver Hagener greift Polizisten tätlich an

Hagen-Boele (ots)

In der Steinhausstraße wurde ein Hagener am Sonntag (15.02.) gegen 01:20 Uhr derart aggressiv, dass er in das Polizeigewahrsam gebracht wurde. Zuvor beging der 19-Jährige mehrere Straftaten. Als eine Streifenwagenbesatzung eintraf, lag der Randalierer bereits durch zwei Personen fixiert auf dem Boden. Dabei handelte es sich um eine Familienangehörige und einen zufällig auf die Situation aufmerksam gewordenen Anwohner.

Der 19-Jährige schrie aggressiv und versuchte sich immer wieder zu befreien. Bei Erblicken der Beamten steigerte sich seine Aggression trotz deeskalierender Kommunikation. Er äußerte, dass sich die Polizei "verpissen" solle, oder er werde diese fertig machen. Im weiteren Verlauf trat er nach einer Polizistin und versuchte, einen Beamten mit der Faust zu schlagen, sodass ihm die Einsatzkräfte Handfesseln anlegten. Daraufhin äußerte der Hagener, dass die Beamten sehen würden, was sie davon hätten, und dass er diese "ficken" werde. Während der gesamten Widerstandshandlung beleidigte der 19-Jährige die Streifenwagenbesatzung. Er betitelte sie als "Wichser", "Hure" und "Hurensöhne".

Die Familienangehörige des Randalierers gab an, dass der 19-Jährige zu viel Alkohol konsumiert habe. Dann sei er hochgradig aggressiv geworden, sodass er fixiert werden musste, bis die Polizei eintraf. Der junge Hagener hatte einen Atemalkoholwert in Höhe von über 2 Promille. Er wurde zur Verhinderung von weiteren Straftaten, Ausnüchterung sowie zur emotionalen Beruhigung in Gewahrsam genommen.

Ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs, Beleidigung, Bedrohung, Körperverletzung und Beleidigung auf sexueller Grundlage wurde eingeleitet. (arn)

