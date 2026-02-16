Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer gesucht: Fußgänger meldet sich nach Unfall bei der Polizei

Hagen-Eilpe (ots)

Im Bereich der Felsenstraße/Selbecker Straße stieß ein Fußgänger am Freitag (13.02.) gegen 07.40 Uhr mit einem Auto zusammen. Der 20-Jährige gab an, mit dem Bus aus der Innenstadt gekommen und an der Haltestelle "Felsenstraße" ausgestiegen zu sein. Er habe die Fahrbahn an der Fußgängerampel überqueren wollen, als diese Grün zeigte. Dabei habe ihn ein links abbiegender Pkw (aus der Metzer Straße kommend) am Bein getroffen. Der Fahrer sei sofort ausgestiegen und habe sich nach dem Zustand des Hageners erkundigt. Er habe den Mann jedoch vor Wut angeschrien, dass ihm nichts fehlen würde. Somit hätten sich beide Beteiligte von der Unfallörtlichkeit entfernt. Erst später habe der 20-Jährige Schmerzen verspürt und die Polizei gerufen. Der leicht verletzte Fußgänger konnte sich daran erinnern, dass es sich bei dem Auto um einen grauen Mazda Kombi handelte. Der Fahrer sei ein älterer Mann mit grauem Oberteil gewesen. Die Hagener Polizei bittet den Fahrer des Fahrzeugs, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell