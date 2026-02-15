Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Randalierer auf dem Messplatz

Speyer (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 16:00 Uhr meldeten mehrere Passanten eine männliche randalierende Person auf dem Messplatz, die auf Autos spucken und Personen belästigen würde. Durch die Polizeikräfte konnte auf dem Festplatz ein 31-jähriger Speyerer angetroffen werden. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens musste der Mann zu Boden gebracht und gefesselt werden. Im Rahmen der Fesselung beleidigte der Beschuldigte mehrfach die eingesetzten Polizisten. Mehrere Geschädigte und Zeugen berichteten, dass sie vom Beschuldigten beleidigt und bedroht wurden. Weiterhin forderte er die Herausgabe von Geld und stieß einem Geschädigten gegen die Schulter. Um die weitere Begehung von Straftaten zu unterbinden, wurde der 31-Jährige auf der Dienststelle in Gewahrsam genommen. Den Speyerer erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell