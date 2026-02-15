PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Randalierer auf dem Messplatz

Speyer (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 16:00 Uhr meldeten mehrere Passanten eine männliche randalierende Person auf dem Messplatz, die auf Autos spucken und Personen belästigen würde. Durch die Polizeikräfte konnte auf dem Festplatz ein 31-jähriger Speyerer angetroffen werden. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens musste der Mann zu Boden gebracht und gefesselt werden. Im Rahmen der Fesselung beleidigte der Beschuldigte mehrfach die eingesetzten Polizisten. Mehrere Geschädigte und Zeugen berichteten, dass sie vom Beschuldigten beleidigt und bedroht wurden. Weiterhin forderte er die Herausgabe von Geld und stieß einem Geschädigten gegen die Schulter. Um die weitere Begehung von Straftaten zu unterbinden, wurde der 31-Jährige auf der Dienststelle in Gewahrsam genommen. Den Speyerer erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 15.02.2026 – 07:51

    POL-PDLU: Diebstähle aus PKW

    Schifferstadt (ots) - Im Zeitraum vom 13.02.2026 (17:00 Uhr) bis zum 14.02.2026 (12:00 Uhr) wurden aus drei geparkten PKW (Ernst-von-Gagern-Straße, Selligstraße, Bahnhofstraße) Gegenstände mit geringem Wert entwendet. Beschädigungen konnten an den Fahrzeugen nicht festgestellt werden. Hinweise der Polizei: - Schließen Sie Ihr Fahrzeug immer ab - auch bei kurzer Abwesenheit! - Lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug liegen! Wer in den genannten Straßen verdächtige ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 07:46

    POL-PDLU: Fahrer mit gefälschtem Führerschein erwischt

    Schifferstadt (ots) - Am 13.02.2026, gegen 20:00 Uhr, konnten bei der Verkehrskontrolle eines 28-jährigen PKW-Fahrer im Bereich des Waldfestplatzes Hinweise auf einen vorherigen Konsum von Betäubungsmitteln erlangt werden. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht. Weiterhin händigte der Fahrer einen gefälschten, ausländischen Führerschein aus. Dieser wurde sichergestellt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe ...

    mehr
  • 14.02.2026 – 20:51

    POL-PDLU: Fastnachtsumzug in Frankenthal und Birkenheide

    Frankenthal (ots) - Bei kaltem und windigem Wetter fand das närrische Fastnachtstreiben in der Frankenthaler Innenstadt statt. Dabei konnten sie in der Zeit von 14:11 bis 16:45 Uhr den Fastnachtsumzug mit 65 Zugnummern bestaunen und anschließend im Fastnachtsdorf feiern. Friedlich Feiernde sorgten für eine gute Stimmung, ohne dass dabei bislang strafrechtlich relevantes Verhalten bekannt wurde. Die Polizei Frankenthal ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren