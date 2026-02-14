PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fastnachtsumzug in Frankenthal und Birkenheide

Frankenthal (ots)

Bei kaltem und windigem Wetter fand das närrische Fastnachtstreiben in der Frankenthaler Innenstadt statt. Dabei konnten sie in der Zeit von 14:11 bis 16:45 Uhr den Fastnachtsumzug mit 65 Zugnummern bestaunen und anschließend im Fastnachtsdorf feiern. Friedlich Feiernde sorgten für eine gute Stimmung, ohne dass dabei bislang strafrechtlich relevantes Verhalten bekannt wurde. Die Polizei Frankenthal verzeichnete insgesamt einen sehr friedlichen Verlauf der Veranstaltung.

Bei dem parallel stattfindenden Fastnachtsumzug in Birkenheide waren laut Veranstalter schätzungsweise 7.000 Besucher anwesend. Hier kam es im Verlauf bis zum frühen Abend zu einer Beleidigung. Im Übrigen verlief der Einsatz aus polizeilicher Sicht sehr friedlich und störungsfrei.

Zur Sicherheit der Zuschauer setzte die Polizei Frankenthal ca. 140 Kräfte ein und wurde dabei von der Bereitschaftspolizei sowie der Kriminaldirektion Ludwigshafen unterstützt.

Bei beiden Veranstaltungen wurden mehrere Personenkontrollen und Verkehrskontrollen durchgeführt, eine Person erhielt einen Platzverweis. Im Rahmen des Abreiseverkehrs in Frankenthal kam es zu einem Verkehrsunfall ohne Personenschaden. Erneut bewährte sich die Videoüberwachung des Rathausplatzes, um anbahnende Schlägereien, bei zumeist alkoholisierten Personen, bereits im Keim zu ersticken.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233-313-3204 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 14.02.2026 – 12:30

    POL-PDLU: Sachbeschädigung

    Speyer (ots) - Am frühen Freitagmorgen gegen 05:00 Uhr kam es in der Boschstraße zu einer mehrfachen Sachbeschädigung, unter anderem an einem Fahrzeug. Ein 36-jähriger Speyerer hielt sich vor der Wohnung eines 43-jährigen Geschädigten auf und machte durch Klopfen auf sich aufmerksam. Der Zutritt wurde diesem jedoch verweigert, was dem 36-Jährigen missfiel. Hieraufhin schraubte der Beschuldigte unter anderem das Vorderrad des Fahrrads des Geschädigten ab und warf ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 14:09

    POL-PDLU: Körperverletzung und rassistische Beleidung - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - Heute Morgen (13.02.2026), gegen 6:10 Uhr, soll es am Mitfahrerparkplatz an der L454 in Speyer-Nord zu einem körperlichen Übergriff auf einen 45-jährigen Mann gekommen sein. Ein Unbekannter soll den 45-Jährigen auf Höhe des Mitfahrerparkplatzes angehalten und unter einem Vorwand auf den Parkplatz gelotst haben. Dort hätten ihn der Anhalter und drei ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 12:59

    POL-PDLU: Warnung vor betrügerischen Anrufen

    Rhein-Pfalz-Kreis (ots) - Aktuell kommt es im gesamten Rhein-Pfalz-Kreis vermehrt zu betrügerischen Anrufen, bei denen unbekannte Personen z.B. Notlagen von angeblichen Angehörigen vortäuschen (sogenannte Schockanrufe), falsche Gewinnversprechen abgeben oder sich fälschlicherweise als Amtsträger wie Staatsanwälte oder Polizeibeamte ausgeben. Mit geschickter Gesprächsführung verunsichern und manipulieren sie ihre ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren