Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperverletzung und rassistische Beleidung - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Heute Morgen (13.02.2026), gegen 6:10 Uhr, soll es am Mitfahrerparkplatz an der L454 in Speyer-Nord zu einem körperlichen Übergriff auf einen 45-jährigen Mann gekommen sein. Ein Unbekannter soll den 45-Jährigen auf Höhe des Mitfahrerparkplatzes angehalten und unter einem Vorwand auf den Parkplatz gelotst haben. Dort hätten ihn der Anhalter und drei weitere, maskierte Männer angegriffen und rassistisch beleidigt. Der Geschädigte wurde hierbei leicht verletzt. Außerdem seien das Auto und die Oberbekleidung des Mannes durch die Unbekannten beschädigt worden. Im Anschluss flüchteten die Täter. Diese sollen zwischen 20 und 40 Jahren alt gewesen sein. Einer der Täter habe auffällige Arbeitskleidung getragen.

Es werden nun Zeugen gesucht, die die Tat beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können. Hinweise werden an die Polizei Speyer, telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de, erbeten.

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

