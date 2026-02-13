PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Warnung vor betrügerischen Anrufen

Rhein-Pfalz-Kreis (ots)

Aktuell kommt es im gesamten Rhein-Pfalz-Kreis vermehrt zu betrügerischen Anrufen, bei denen unbekannte Personen z.B. Notlagen von angeblichen Angehörigen vortäuschen (sogenannte Schockanrufe), falsche Gewinnversprechen abgeben oder sich fälschlicherweise als Amtsträger wie Staatsanwälte oder Polizeibeamte ausgeben. Mit geschickter Gesprächsführung verunsichern und manipulieren sie ihre Opfer, sodass sie teilweise sehr hohe Geldbeträge und Wertgegenstände an die Täter überweisen oder sogar persönlich übergeben. Und es kann jeden treffen. Denn die Täter agieren äußerst geschickt und skrupellos. Dabei passen sie ihre Gesprächstaktiken und Vorgehensweisen ständig an. Deshalb benötigen wir jetzt Ihre Mithilfe! Haben Sie gerade im Bereich Schifferstadt, Waldsee, Mutterstadt, Maudach und Umgebung etwas Ungewöhnliches beobachtet? Kam Ihnen gerade etwas komisch vor? Haben Sie den Verdacht, dass in Ihrem Umfeld ein solcher Betrugsfall aktuell stattfinden könnte? Dann verständigen Sie bitte umgehend die örtliche Polizei! Sind Sie z. B. Taxifahrerin oder Taxifahrer und fahren gerade eine ältere Person zu einer Bank, weil diese Geld abheben möchte? Oder sind Sie Mitarbeiterin oder Mitarbeiter einer Bank und sollen einer älteren Person einen ungewöhnlich hohen Geldbetrag von ihrem Konto auszahlen? Die Situation kommt Ihnen verdächtig vor? Dann rufen Sie bitte die 110! Im besten Fall stellt sich der Sachverhalt als harmlos heraus. Im Zweifelsfall könnten Sie aber auch eine Straftat vereiteln und Mitbürgerinnen und Mitbürger vor großem Schaden bewahren! Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 12:50

    POL-PDLU: Verkehrsunfall - Sattelanhänger löst sich von LKW

    Schifferstadt (ots) - Am Donnerstagabend (12.02.26) gegen 22:50 Uhr befuhr ein 63-jähriger LKW-Fahrer die Johann-Mendel-Straße mit seinem LKW-Gespann. Aus bisher unbekannten Gründen löste sich der Sattelanhänger von der Zugmaschine und prallte gegen eine Straßenlaterne. Der Anhänger wurde erst durch den dahinter befindlichen Hang gestoppt. Es wurden keine Personen verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 12:49

    POL-PDLU: Verkehrskontrolle - Fahrt unter dem Einfluss von Cannabis

    Schifferstadt (ots) - Am Donnerstagabend (12.02.26) gegen 19:30 Uhr wurde ein 24-jähriger PKW-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnten Auffälligkeiten in der Motorik des Fahrers festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Cannabis. Dem Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen und ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 12:48

    POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Radfahrer

    Schifferstadt (ots) - Am Donnerstag (12.02.26) um 16:25 Uhr kam es in der Waldseer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer. Der 64-jährige PKW-Fahrer übersah aufgrund der tiefstehenden Sonne einen Radfahrer, welcher die Waldseer Straße kreuzte, und kollidierte mit diesem. Der 76-jährige prallte mit seinem Kopf gegen die Windschutzscheibe und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Er wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren