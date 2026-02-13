POL-PDLU: Verkehrsunfall - Sattelanhänger löst sich von LKW
Schifferstadt (ots)
Am Donnerstagabend (12.02.26) gegen 22:50 Uhr befuhr ein 63-jähriger LKW-Fahrer die Johann-Mendel-Straße mit seinem LKW-Gespann. Aus bisher unbekannten Gründen löste sich der Sattelanhänger von der Zugmaschine und prallte gegen eine Straßenlaterne. Der Anhänger wurde erst durch den dahinter befindlichen Hang gestoppt. Es wurden keine Personen verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.000EUR.
