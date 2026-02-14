Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung

Speyer (ots)

Am frühen Freitagmorgen gegen 05:00 Uhr kam es in der Boschstraße zu einer mehrfachen Sachbeschädigung, unter anderem an einem Fahrzeug. Ein 36-jähriger Speyerer hielt sich vor der Wohnung eines 43-jährigen Geschädigten auf und machte durch Klopfen auf sich aufmerksam. Der Zutritt wurde diesem jedoch verweigert, was dem 36-Jährigen missfiel. Hieraufhin schraubte der Beschuldigte unter anderem das Vorderrad des Fahrrads des Geschädigten ab und warf dieses auf ein anderes Grundstück. Weiterhin riss er das Kennzeichen des Autos vom 43-Jährigen ab und beschädigte dessen Zaun und den Außenrollladen. Der Gesamtschaden dürfte bei ca. 300EUR liegen. Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren.

