Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung

Speyer (ots)

Am frühen Freitagmorgen gegen 05:00 Uhr kam es in der Boschstraße zu einer mehrfachen Sachbeschädigung, unter anderem an einem Fahrzeug. Ein 36-jähriger Speyerer hielt sich vor der Wohnung eines 43-jährigen Geschädigten auf und machte durch Klopfen auf sich aufmerksam. Der Zutritt wurde diesem jedoch verweigert, was dem 36-Jährigen missfiel. Hieraufhin schraubte der Beschuldigte unter anderem das Vorderrad des Fahrrads des Geschädigten ab und warf dieses auf ein anderes Grundstück. Weiterhin riss er das Kennzeichen des Autos vom 43-Jährigen ab und beschädigte dessen Zaun und den Außenrollladen. Der Gesamtschaden dürfte bei ca. 300EUR liegen. Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

  • 13.02.2026 – 14:09

    POL-PDLU: Körperverletzung und rassistische Beleidung - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - Heute Morgen (13.02.2026), gegen 6:10 Uhr, soll es am Mitfahrerparkplatz an der L454 in Speyer-Nord zu einem körperlichen Übergriff auf einen 45-jährigen Mann gekommen sein. Ein Unbekannter soll den 45-Jährigen auf Höhe des Mitfahrerparkplatzes angehalten und unter einem Vorwand auf den Parkplatz gelotst haben. Dort hätten ihn der Anhalter und drei ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 12:59

    POL-PDLU: Warnung vor betrügerischen Anrufen

    Rhein-Pfalz-Kreis (ots) - Aktuell kommt es im gesamten Rhein-Pfalz-Kreis vermehrt zu betrügerischen Anrufen, bei denen unbekannte Personen z.B. Notlagen von angeblichen Angehörigen vortäuschen (sogenannte Schockanrufe), falsche Gewinnversprechen abgeben oder sich fälschlicherweise als Amtsträger wie Staatsanwälte oder Polizeibeamte ausgeben. Mit geschickter Gesprächsführung verunsichern und manipulieren sie ihre ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 12:50

    POL-PDLU: Verkehrsunfall - Sattelanhänger löst sich von LKW

    Schifferstadt (ots) - Am Donnerstagabend (12.02.26) gegen 22:50 Uhr befuhr ein 63-jähriger LKW-Fahrer die Johann-Mendel-Straße mit seinem LKW-Gespann. Aus bisher unbekannten Gründen löste sich der Sattelanhänger von der Zugmaschine und prallte gegen eine Straßenlaterne. Der Anhänger wurde erst durch den dahinter befindlichen Hang gestoppt. Es wurden keine Personen verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in ...

    mehr
