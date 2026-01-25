HZA-KI: Weltzolltag am 26. Januar 2026: : Zollarbeit im Dienst der Gesellschaft

Hauptzollamt Kiel

Weltzolltag am 26. Januar 2026: Zollarbeit im Dienst der Gesellschaft

Kiel, Flensburg, Mölln, Puttgarden, Rendsburg, Lübeck

Am 26. Januar begehen Zollverwaltungen weltweit den Internationalen Zolltag.

Unter dem diesjährigen Leitthema "Zoll schützt die Gesellschaft durch Wachsamkeit und Engagement" rückt eine Arbeit in den Fokus, die für viele im Alltag kaum sichtbar ist - und doch für Sicherheit, Fairness und Stabilität unverzichtbar bleibt.

Auch das Hauptzollamt Kiel nimmt den bevorstehenden Internationalen Zolltag zum Anlass, die Bedeutung der Zollarbeit in den Blick zu rücken und zu zeigen, was Zoll heute bedeutet: ein moderner, vielseitiger Dienstleister und zugleich eine tragende Säule der Sicherheitsarchitektur - mitten in einer der maritim geprägtesten Regionen Deutschlands.

Gerade hier im Norden, mit seinen Seehäfen, Fährverbindungen und internationalen Warenströmen, ist der Zoll an zentralen Schnittstellen im Einsatz. Ob bei der Kontrolle von Containern im Hafen, auf See durch den Wasserzoll, bei Straßenkontrollen oder bei der Bekämpfung von Schwarzarbeit, Schmuggel und Produktpiraterie - der Zoll ist täglich dort präsent, wo Risiken entstehen können, bevor sie spürbar werden.

Ebenso unverzichtbar ist die Arbeit, die in den Dienststellen oft jenseits der öffentlichen Wahrnehmung geleistet wird: bei der Erhebung von Abgaben wie Zöllen und Einfuhrumsatzsteuer, bei der Festsetzung der Kraftfahrzeugsteuer, in der Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Forderungen sowie bei der Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten im Zusammenwirken mit den Staatsanwaltschaften.

Der Zoll schützt Verbraucherinnen und Verbraucher, sichert faire Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen und sorgt dafür, dass Staatseinnahmen dort ankommen, wo sie der Allgemeinheit zugutekommen.

"Zollarbeit beginnt oft dort, wo andere noch gar kein Problem sehen", sagt Gabriele Oder, Sprecherin des Hauptzollamts Kiel.

"Gerade in einer Hafenregion wie unserer heißt das: genau hinschauen, frühzeitig handeln und verlässlich präsent sein - auf dem Wasser ebenso wie an Land. Unsere Kolleginnen und Kollegen sind wachsam, gut ausgebildet und mit großem Verantwortungsbewusstsein unterwegs - nicht spektakulär, aber mit Wirkung."

Dabei ist der Zoll längst nicht mehr nur kontrollierende Behörde, sondern ein hochvernetzter Akteur in einem internationalen Gefüge.

Moderne Technik, intelligente Risikoanalysen und die enge Zusammenarbeit mit nationalen und europäischen Partnerbehörden prägen die tägliche Arbeit ebenso wie der direkte Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern sowie zur Wirtschaft.

Gerade in einer Zeit globaler Warenströme und wachsender krimineller Netzwerke ist dieser verlässliche Schulterschluss wichtiger denn je.

Der Weltzolltag lenkt damit den Blick auf eine Arbeit, die selten im Rampenlicht steht, aber für das Funktionieren unseres Alltags von zentraler Bedeutung ist - leise, konsequent und mit klarem Auftrag.

