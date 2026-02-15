PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstähle aus PKW

Schifferstadt (ots)

Im Zeitraum vom 13.02.2026 (17:00 Uhr) bis zum 14.02.2026 (12:00 Uhr) wurden aus drei geparkten PKW (Ernst-von-Gagern-Straße, Selligstraße, Bahnhofstraße) Gegenstände mit geringem Wert entwendet. Beschädigungen konnten an den Fahrzeugen nicht festgestellt werden. Hinweise der Polizei: - Schließen Sie Ihr Fahrzeug immer ab - auch bei kurzer Abwesenheit! - Lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug liegen! Wer in den genannten Straßen verdächtige Personen wahrgenommen hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bitte mit der Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 15.02.2026 – 07:46

    POL-PDLU: Fahrer mit gefälschtem Führerschein erwischt

    Schifferstadt (ots) - Am 13.02.2026, gegen 20:00 Uhr, konnten bei der Verkehrskontrolle eines 28-jährigen PKW-Fahrer im Bereich des Waldfestplatzes Hinweise auf einen vorherigen Konsum von Betäubungsmitteln erlangt werden. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht. Weiterhin händigte der Fahrer einen gefälschten, ausländischen Führerschein aus. Dieser wurde sichergestellt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe ...

    mehr
  • 14.02.2026 – 20:51

    POL-PDLU: Fastnachtsumzug in Frankenthal und Birkenheide

    Frankenthal (ots) - Bei kaltem und windigem Wetter fand das närrische Fastnachtstreiben in der Frankenthaler Innenstadt statt. Dabei konnten sie in der Zeit von 14:11 bis 16:45 Uhr den Fastnachtsumzug mit 65 Zugnummern bestaunen und anschließend im Fastnachtsdorf feiern. Friedlich Feiernde sorgten für eine gute Stimmung, ohne dass dabei bislang strafrechtlich relevantes Verhalten bekannt wurde. Die Polizei Frankenthal ...

    mehr
  • 14.02.2026 – 12:30

    POL-PDLU: Sachbeschädigung

    Speyer (ots) - Am frühen Freitagmorgen gegen 05:00 Uhr kam es in der Boschstraße zu einer mehrfachen Sachbeschädigung, unter anderem an einem Fahrzeug. Ein 36-jähriger Speyerer hielt sich vor der Wohnung eines 43-jährigen Geschädigten auf und machte durch Klopfen auf sich aufmerksam. Der Zutritt wurde diesem jedoch verweigert, was dem 36-Jährigen missfiel. Hieraufhin schraubte der Beschuldigte unter anderem das Vorderrad des Fahrrads des Geschädigten ab und warf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren