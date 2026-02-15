Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstähle aus PKW

Schifferstadt (ots)

Im Zeitraum vom 13.02.2026 (17:00 Uhr) bis zum 14.02.2026 (12:00 Uhr) wurden aus drei geparkten PKW (Ernst-von-Gagern-Straße, Selligstraße, Bahnhofstraße) Gegenstände mit geringem Wert entwendet. Beschädigungen konnten an den Fahrzeugen nicht festgestellt werden. Hinweise der Polizei: - Schließen Sie Ihr Fahrzeug immer ab - auch bei kurzer Abwesenheit! - Lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug liegen! Wer in den genannten Straßen verdächtige Personen wahrgenommen hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bitte mit der Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

