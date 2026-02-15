Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrer mit gefälschtem Führerschein erwischt

Schifferstadt (ots)

Am 13.02.2026, gegen 20:00 Uhr, konnten bei der Verkehrskontrolle eines 28-jährigen PKW-Fahrer im Bereich des Waldfestplatzes Hinweise auf einen vorherigen Konsum von Betäubungsmitteln erlangt werden. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht. Weiterhin händigte der Fahrer einen gefälschten, ausländischen Führerschein aus. Dieser wurde sichergestellt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Aufgrund der Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln liegt noch zusätzlich eine Ordnungswidrigkeit vor.

