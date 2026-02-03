Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vollsperrung der BAB 20 bei Wismar in Richtung Lübeck nach Unfall - Erstmeldung

Wismar (ots)

Gegen 17:30 Uhr kam es auf der BAB 20 zwischen den Anschlussstellen Kreuz Wismar und Wismar-Mitte in Fahrtrichtung Lübeck zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines PKW und eines LKW-Sattelzuges. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam der PKW aufgrund von Glätte nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit der Mittelschutzplanke. In der weiteren Folge stieß der PKW mit dem Sattelauflieger des LKW zusammen. Der Fahrzeugführer des PKW wurde leichtverletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung ins Klinikum Wismar verbracht. Die Fahrbahn ist derzeit aufgrund von Trümmerteilen sowie der polizeilichen Maßnahmen vollgesperrt.

Es wird nachberichtet.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

