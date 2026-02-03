PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vollsperrung der BAB 20 bei Wismar in Richtung Lübeck nach Unfall - Erstmeldung

Wismar (ots)

Gegen 17:30 Uhr kam es auf der BAB 20 zwischen den Anschlussstellen Kreuz Wismar und Wismar-Mitte in Fahrtrichtung Lübeck zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines PKW und eines LKW-Sattelzuges. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam der PKW aufgrund von Glätte nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit der Mittelschutzplanke. In der weiteren Folge stieß der PKW mit dem Sattelauflieger des LKW zusammen. Der Fahrzeugführer des PKW wurde leichtverletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung ins Klinikum Wismar verbracht. Die Fahrbahn ist derzeit aufgrund von Trümmerteilen sowie der polizeilichen Maßnahmen vollgesperrt.

Es wird nachberichtet.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

  • 03.02.2026 – 16:06

    POL-HRO: Vermisster Junge aus Crivitz ist wohlauf - Löschung Öffentlichkeitsfahndung

    Crivitz (ots) - Der seit Mittag vermisste 7-jährige Junge aus Crivitz konnte im Stadtgebiet wohlauf angetroffen werden. Er wurde umgehend durch die Polizei zu seiner Mutter gebracht. Zum Hintergrund des Verschwindens ist noch nichts bekannt. In diesem Zusammenhang bedankt sich die Polizeiinspektion Ludwigslust bei der Bevölkerung und den Medien für die ...

  • 03.02.2026 – 15:16

    POL-HRO: Polizei fahndet in Crivitz nach vermissten 7-jährigen Jungen

    Crivitz (ots) - Die Polizei fahndet aktuell nach einem vermissten 7-jährigen Jungen aus Crivitz und bittet die Bevölkerung um mithilfe. Der Vermisste ist heute nach der Schule gegen 12:30 Uhr nicht wie vereinbart nach Hause gekommen. Gegen 13:30 Uhr wurde die Polizei informiert und sucht seither mit mehreren Funkstreifenwagen und einem Fährtenhund nach dem Jungen. ...

