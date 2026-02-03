PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vermisster Junge aus Crivitz ist wohlauf - Löschung Öffentlichkeitsfahndung

Crivitz (ots)

Der seit Mittag vermisste 7-jährige Junge aus Crivitz konnte im Stadtgebiet wohlauf angetroffen werden. Er wurde umgehend durch die Polizei zu seiner Mutter gebracht. Zum Hintergrund des Verschwindens ist noch nichts bekannt.

In diesem Zusammenhang bedankt sich die Polizeiinspektion Ludwigslust bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung im Zuge der schnellen Öffentlichkeitsfahndung.

Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock

