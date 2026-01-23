Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Verhaftet wegen sexuellen Missbrauchs an Minderjährigem

Frankfurt/Main (ots)

Nach einem Fahndungshinweis haben Beamte der Bundespolizei am 22. Januar 2026 einen 43-jährigen Türken bei seiner Ankunft aus Thailand am Frankfurter Flughafen festgenommen. Türkische Behörden haben seit Januar 2025 international nach dem Mann wegen des sexuellen Missbrauchs eines Kindes und der Freiheitsberaubung gesucht.

Der als Betäubungsmittelkonsument eingestufte 43-Jährige war zudem in Deutschland unter anderem wegen Erpressung und Urkundenfälschung polizeilich in Erscheinung getreten. Im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen auf der Dienststelle fanden die Einsatzkräfte ein Messer mit einer Klingenlänge von neun Zentimetern. Die Bundespolizei leitete daraufhin ein Ermittlungsverfahren ein.

Im Anschluss an die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen überstellten die Einsatzkräfte den vorläufig festgenommenen Mann an die Justiz am Amtsgericht Frankfurt am Main. In der Türkei droht dem Türken nun eine Freiheitsstrafe von insgesamt acht Jahren und 14 Monaten.

