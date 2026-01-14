Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Vorwurf der Vergewaltigung der minderjährigen Stiefschwester - Bundespolizei am Frankfurter Flughafen nimmt Verdächtigen fest

Frankfurt/Main (ots)

Aufgrund eines Fahndungshinweises haben Beamte der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt am Main einen 26-jährigen Niederländer festgenommen. Ihm wird vorgeworfen im Jahr 2020 seine 13-jährige Stiefschwester mehrfach vergewaltigt zu haben.

Der in Somalia geborene Mann wurde deswegen vom Vereinigten Königreich seit Dezember 2023 per internationalem Haftbefehl gesucht.

Der mittlerweile in Großbritannien wohnhafte Mann konnte durch Beamte der Bundespolizei direkt am Luftfahrzeug aus Addis Abeba / Äthiopien festgenommen und im Anschluss dem zuständigen Haftrichter in Frankfurt am Main überstellt werden.

