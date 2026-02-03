PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei fahndet in Crivitz nach vermissten 7-jährigen Jungen

Crivitz (ots)

Die Polizei fahndet aktuell nach einem vermissten 7-jährigen Jungen aus Crivitz und bittet die Bevölkerung um mithilfe. Der Vermisste ist heute nach der Schule gegen 12:30 Uhr nicht wie vereinbart nach Hause gekommen. Gegen 13:30 Uhr wurde die Polizei informiert und sucht seither mit mehreren Funkstreifenwagen und einem Fährtenhund nach dem Jungen. Auch der Polizeihubschrauber unterstützt die Suche aus der Luft, bisher jedoch ohne Erfolg.

Weitere Details zum Vermissten sowie ein Foto von ihm sind unter dem beigefügten Link zu finden: https://shorturl.at/FEZgC

Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten nehmen die Polizei in Sternberg (Tel. 03847 43270) oder das Polizeipräsidium Rostock unter der Notrufnummer: 110 entgegen.

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

