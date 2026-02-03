Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Scheunenbrand in Pokrent bei Gadebusch - Einwohner vorsorglich evakuiert

Pokrent (LK NWM) (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Dienstags ist es in Pokrent bei Gadebusch zum Brand einer Scheune gekommen. Aufgrund der Nähe zu einem Wohnhaus und der dort gelagerten Munition wurden vorsorglich 113 Anwohner aus umliegenden Gebäuden evakuiert.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet die Scheune, die unmittelbar an ein Wohnhaus angrenzt, gegen 01:15 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Für die evakuierten Einwohner wurde die Sporthalle im benachbarten Lützow als vorübergehende Aufenthaltsmöglichkeit zur Verfügung gestellt. Gegen 06:00 Uhr konnte die Evakuierung durch die Einsatzleitung der Feuerwehr aufgehoben werden.

Zu Spitzenzeiten waren rund 130 Einsatzkräfte verschiedener Freiwilliger Feuerwehren aus der Umgebung vor Ort. Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus konnte verhindert werden. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Ortsdurchfahrt Pokrent bleibt aufgrund der laufenden Löscharbeiten weiterhin voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell