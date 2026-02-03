Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Löschung der Vermisstenfahndung nach 13-jährigem Mädchen aus Güstrow

Bützow/ Landkreis Rostock (ots)

Das seit dem 31.01.2026 vermisste 13-jährige Mädchen aus Bützow - siehe Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6208101 kehrte am gestrigen Nachmittag eigenständig in ihre Wohngruppe zurück.

Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der Bevölkerung und bei den Medien für die Unterstützung und bittet um Löschung der gespeicherten oder veröffentlichen personenbezogenen Daten.

