PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Löschung der Vermisstenfahndung nach 13-jährigem Mädchen aus Güstrow

Bützow/ Landkreis Rostock (ots)

Das seit dem 31.01.2026 vermisste 13-jährige Mädchen aus Bützow - siehe Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6208101 kehrte am gestrigen Nachmittag eigenständig in ihre Wohngruppe zurück.

Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der Bevölkerung und bei den Medien für die Unterstützung und bittet um Löschung der gespeicherten oder veröffentlichen personenbezogenen Daten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 18:17

    POL-HRO: Unbekannte brechen in landwirtschaftlichen Betrieb ein - Zeugen gesucht

    Warin (ots) - In der Nacht zum zurückliegenden Samstag, 31. Januar, sind bislang unbekannte Täter in einen landwirtschaftlichen Betrieb in Warin eingebrochen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten des Betriebes im Bereich Wilhelmshof. Aus dem ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 15:38

    POL-HRO: Polizei ermittelt nach Körperverletzung vor einer Bar

    Schwerin (ots) - In der Nacht von Samstag zu Sonntag ist es in der Schweriner Innenstadt zu einen Polizeieinsatz vor einer Bar gekommen. Gegen 2:20 Uhr wurden die Beamten zu einem Lokal in der Mecklenburg Straße gerufen. Dort kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 62 Jahre alten Gast und dem dortigen Türsteher. In der Folge beteiligte sich der 56-jährige Inhaber der Bar an dem Streit und ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 15:19

    POL-HRO: Erneut Falschgeld in Hagenow: Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

    Hagenow (ots) - Nach zuletzt mehreren Strafanzeigen wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld in Hagenow (wir berichteten) konnte am vergangenen Freitag ein Tatverdächtiger auf frischer Tat vorläufig festgenommen werden. Am frühen Freitagmittag beabsichtigte ein 32-jähriger Mann, in einer Apotheke Arzneimittel mit einem gefälschten 50-Euro-Schein zu bezahlen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren