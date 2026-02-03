PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Auftakt der Schwerpunktkontrollen im Februar: Zahlreiche weitere Verstöße festgestellt

Rostock/Neubrandenburg (ots)

Bei den landesweiten Verkehrskontrollen der Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN" sind am gestrigen Montag insgesamt 460 Fahrzeuge an 79 Kontrollstellen überprüft worden.

Beim Kontrollschwerpunkt "Überholen" stellten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten insgesamt 37 Verstöße fest (22 im Bereich Rostock, 15 im Bereich Neubrandenburg). Auch bei Kontrollen des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs wurden zahlreiche Beanstandungen registriert: Insgesamt 13 Verstöße, darunter fünf Verstöße gegen Sozialvorschriften, drei Verstöße gegen die Ladungssicherung sowie fünf Fahrzeuge mit technischen Mängeln. Zwei Lkw-Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt.

Besonders auffällig war zudem die hohe Zahl an Handyverstößen: 64 Verkehrsteilnehmer nutzten ihr Mobiltelefon während der Fahrt unerlaubt. Darüber hinaus missachteten 41 Autofahrer die Vorfahrt. Vier Verkehrsteilnehmer standen unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.

Die Schwerpunktkontrollen mit den Themen Überholen sowie gewerblicher Güter- und Personenverkehr werden im gesamten Monat Februar fortgesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Sophie Pawelke
Telefon: 038208 888-2041
Fax: 038208 888 2006
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

