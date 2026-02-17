Polizei Hagen

POL-HA: Bilanz der Hagener Polizei anlässlich der ROADPOL -Aktionswoche "Truck & Bus"

Hagen (ots)

Die Direktion Verkehr der Hagener Polizei hat sich in der vergangenen Woche (09.-15. Februar) an der europaweiten ROADPOL-Aktionswoche unter dem Motto "Truck and Bus" beteiligt. Der Fokus der Beamten lag auf Kontrollen im gewerblichen Personen- und Güterverkehr. Bei einem Schwerpunkteinsatz am Mittwoch (11.02.) stoppten die Einsatzkräfte an strategischen Stellen im Stadtgebiet 114 Fahrzeuge. Darunter befanden sich fünf Busse, bei denen keine Verstöße festgestellt wurden.

Von 109 kontrollierten Lkw wurden in 40 Fällen unterschiedliche Verstöße festgestellt. 17 Mal endete dabei die Fahrt aufgrund erheblicher technischer Mängel. Bei 17 Lkws war Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert, einmal wurde der Tacho nicht ordnungsgemäß bedient, in 12 Fällen wurden Verstöße gegen die Sozialvorschriften festgestellt. Fünf Fahrzeugführer konnten erforderliche Dokumente nicht vorzeigen. In einem Fall wurde ein Verstoß gegen die Gefahrgutbestimmungen verzeichnet.

Die Hagener Polizei wird sich auch zukünftig an den ROADPOL-Wochen beteiligen, um Verkehrsunfälle zu verhindern und für Sicherheit auf den Straßen zu sorgen. Weitere Kontrollen mit unterschiedlichen Schwerpunkten sind bereits in Planung. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell